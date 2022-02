SALAGOUMANIA ENDURO 2022 Clermont-l’Hérault, 16 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

SALAGOUMANIA ENDURO 2022 Clermont-l’Hérault

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16

Clermont-l’Hérault Hérault

Le club V.T.T. Roc Évasion vous propose cette année une 13e édition dans un nouveau format Enduro. 3e étape du Challenge Enduros Tour, Championnat Régional de V.T.T. Enduro et Grand Prix Départemental pour les plus jeunes, il y en aura pour tous les goûts, avec un Enduro Kids le samedi et l’Enduro de 36 km le dimanche. Les paysages et reliefs exceptionnels du Salagou vous attendent, pour en découdre dans un esprit sportif !

Le club V.T.T. Roc Évasion vous propose cette année une 13e édition dans un nouveau format Enduro. 3e étape du Challenge Enduros Tour, Championnat Régional de V.T.T. Enduro et Grand Prix Départemental pour les plus jeunes, il y en aura pour tous les goûts, avec un Enduro Kids le samedi et l’Enduro de 36 km le dimanche. Les paysages et reliefs exceptionnels du Salagou vous attendent !

Le club V.T.T. Roc Évasion vous propose cette année une 13e édition dans un nouveau format Enduro. 3e étape du Challenge Enduros Tour, Championnat Régional de V.T.T. Enduro et Grand Prix Départemental pour les plus jeunes, il y en aura pour tous les goûts, avec un Enduro Kids le samedi et l’Enduro de 36 km le dimanche. Les paysages et reliefs exceptionnels du Salagou vous attendent, pour en découdre dans un esprit sportif !

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-02-21 par