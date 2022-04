SALAGOU SWING FESTIVAL Celles, 24 juin 2022, Celles.

SALAGOU SWING FESTIVAL Celles

2022-06-24 – 2022-06-26

Celles Hérault

Dans un cadre exceptionnel, venez partager un weekend paradisiaque de swing les pieds dans l’eau, dans le Sud de la France.

Au programme : 3 jours de fête, 2 jours de stage, des professeurs internationaux, des orchestres de folie…

PROFESSEURS :

– Nils & Bianca

– Hector & Sonia

– Nicolas & Hyunjung

ORCHESTRES :

– Hot Swing Sextet

– Carolina Reapers Swing

– et plus à venir !

INFOS STAGES :

Au programme :

– 8 heures de cours par niveau : 6h de Lindy, 1h de solo, 1h de taster (le samedi et le dimanche)

– 5 niveaux de danse (dont un niveau grand débutant)

– 3 soirées avec orchestre live incluses dans le Pass stage

– 1 cadre exceptionnel

– de la bonne humeur, de la détente, des surprises…!

Les tarifs des stages :

– 150€ pour le Pass complet (8h de stage + 3 soirées).

– 70€ pour le Pass “Grand Débutant” (4h de stage avec des professeurs Just Swingin + 3 soirées)

Attention : tarif spécial jusqu’au 17 Avril !

SOIREES :

Le Salagou Swing Festival, c’est aussi bien sûr des soirées à danser au bord du lac ! Nous aurons le grand plaisir d’accueillir entre autre le Hot Swing Sextet et les Carolina Reapers Swing pour vous faire danser ! Infos à venir pour les autres groupes.

Il y aura deux groupes par soirée le vendredi et samedi soir ! Et un groupe le dimanche.

N.B. Nous avons la chance de pouvoir organiser le festival dans un site protégé avec des règles précises à respecter. Les soirées débuteront donc tôt dans la soirée, et se termineront à 1h du matin.

Mise en vente des billets pour les soirées très prochainement.

Celles

