Illuminations – « Extérieur paysan » Salagon, musée et jardins Mane Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mane

Illuminations – « Extérieur paysan » Salagon, musée et jardins, 13 mai 2023, Mane. Illuminations – « Extérieur paysan » Samedi 13 mai, 21h00 Salagon, musée et jardins Comme un dernier coup d’éclat avant la relocalisation en réserve des objets présentés dans l’exposition ethnographique précédente « Intérieur Paysan », le sujet de cette mise en lumière est « extérieur paysan ». Des objets, sélectionnés pour leur profil, leur silhouette, leur matière et leur potentiel à être mis en lumière.

Un regard esthétique et artistique porté sur le Prieuré de Salagon, les objets de collection du musée et les jardins. Une proposition de Nicolas Schintone. Salagon, musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 70 50 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs. Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Salagon, musée et jardins

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Mane Autres Lieu Salagon, musée et jardins Adresse Prieuré de Salagon, 04300 Mane Ville Mane Departement Alpes-de-Haute-Provence Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Salagon, musée et jardins Mane

Salagon, musée et jardins Mane Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mane/

Illuminations – « Extérieur paysan » Salagon, musée et jardins 2023-05-13 was last modified: by Illuminations – « Extérieur paysan » Salagon, musée et jardins Salagon, musée et jardins 13 mai 2023 Mane musée et jardins Mane Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence