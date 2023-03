Troubadours en herbe Salagon, musée et jardins Mane Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mane

Troubadours en herbe Salagon, musée et jardins, 13 mai 2023, Mane. Troubadours en herbe Samedi 13 mai, 19h30 Salagon, musée et jardins Entrée gratuite à partir de 17h Les plus anciens poèmes en langue d’Oc

Un programme de chants en trois lieux et trois temps pour un voyage temporel et musical proposé par la jeunesse départementale.

Une proposition avec :

-la chorale du Collège Henri Laugier – professeur Boris Poutchkovsky

-la chorale du Lycée Félix Esclangon – professeur Alexandre Grangier

-la chorale des classes CHAM du collège du Mont d’Or – professeurs Mathieu Giacomini, Isabelle Malahieude et Philippe Franceschi

-une classe de formation musicale/chorale du Conservatoire de musique – professeur Anne Flaven

-l’Ensemble Vocal Adolescents du Conservatoire – professeur Philippe Franceschi.

-la classe CHAD (classe à horaire aménagé en danse) du collège du Mont – professeurs Jean-Philippe Bayle et Anne Molinier Salagon, musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 70 50 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs. Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©conservatoire-musique-danse-théâtre Alpes de Haute-Provence

