Jardin médiéval – visites guidées Salagon, musée et jardins Mane Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mane

Jardin médiéval – visites guidées Salagon, musée et jardins, 13 mai 2023, Mane. Jardin médiéval – visites guidées Samedi 13 mai, 18h00, 20h00, 22h00 Salagon, musée et jardins Alimentation, soin, artisanat et magie, les médiateurs du musée vous racontent les usages des plantes au Moyen-Âge. Salagon, musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 70 50 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs. Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Salagon, musée et jardins

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Mane Autres Lieu Salagon, musée et jardins Adresse Prieuré de Salagon, 04300 Mane Ville Mane Departement Alpes-de-Haute-Provence Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Salagon, musée et jardins Mane

Salagon, musée et jardins Mane Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mane/

Jardin médiéval – visites guidées Salagon, musée et jardins 2023-05-13 was last modified: by Jardin médiéval – visites guidées Salagon, musée et jardins Salagon, musée et jardins 13 mai 2023 Mane musée et jardins Mane Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence