Mane Un air de récré – pour les petits et les grands Salagon, musée et jardins Mane, 13 mai 2023, Mane. Un air de récré – pour les petits et les grands Samedi 13 mai, 17h00 Salagon, musée et jardins Entrée gratuite à partir de 17h Restitution du projet « La classe, l’oeuvre » porté par le musée de Salagon en collaboration avec l’ethnomusicologue et musicien Henri Maquet et la classe de CM1-CM2 de Frédéric Molina de l’école communale de Saint-Michel l’Observatoire.

Un temps animé par les élèves à la découvret des jeux de récréation (jeux de mains, concours de ploumes, jeux de mimes, cache-cache géant… Salagon, musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 70 50 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs. Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Fabien Gervais-Briand

