Animations Nuit des musées à Salagon
Samedi 13 mai, 17h00
Salagon, musée et jardins
Cette année encore, Salagon participe à l'événement nocturne des musées européens. Une programmation toujours aussi riche. Salagon fait sa récré

Jeux, animations, visites guidées, concerts et illuminations de 17h à minuit. Animations

Ludobrousse de 17h à 22h

Un espace de jeux pour tous les goûts et tous les âges avec des jeux en bois, des jeux de société de communication, de stratégie, de bluff, de coopération, de rapidité, d’adresse… Venez jouer ! Jouets des champs de 17h à 21h

Le long des chemins buissonniers, redécouvrez les jeux d'autrefois et construisez vos propres jouets à partir d'éléments naturels.

Salagon, musée et jardins
Prieuré de Salagon, 04300 Mane

Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d'un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d'histoire, de culture et de savoirs.

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:55:00+02:00

