Eté actif – balade à cheval Centre équestre, 18 août 2023, Salagnac.

Initiation à l’équitation – manège et petite balade pour toute la famille. Encadrement par un professionnel diplômé. A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, nombre de places limité.

Tarif 15€ – paiement à la réservation..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 18:00:00. .

Centre équestre Clairvivre

Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to horseback riding – riding school and short ride for the whole family. Supervision by a qualified professional. From 8 years old.

Reservation required at the Tourist Office, limited number of places.

Price 15? – payment on reservation.

Iniciación a la equitación – picadero y paseos cortos para toda la familia. Supervisión por un profesional cualificado. A partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo, número de plazas limitado.

Precio 15? – pago en el momento de la reserva.

Einführung ins Reiten – Reithalle und kleine Ausritte für die ganze Familie. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann. Ab einem Alter von 8 Jahren.

Reservierung im Fremdenverkehrsamt erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Preis: 15 ? – zahlung bei der Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-15 par Isle-Auvézère