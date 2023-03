Escape game – mission radium Salagnac Salagnac Catégories d’Évènement: Dordogne

Salagnac

Escape game – mission radium, 9 août 2023, Salagnac Salagnac. Escape game – mission radium Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne

2023-08-09 09:30:00 – 2023-08-09 17:00:00 Salagnac

Dordogne Salagnac . Clairvivre 1940 « Mission radium »

Irène Joliot-Curie a caché une ampoule de radium dans un pavillon. Vous avez 45 minutes pour résoudre les énigmes et retrouver le précieux minerai avant la police de Vichy ! La cité de Claivivre, en pays d’Art et d’Histoire, est classée patrimoine du 20ème siècle. L’escape game éphémère sera installé dans un des pavillons de la cité, la partie se joue par équipe de 8 personnes maximum. Tarif unique 50€ la partie.

Horaires : 9h30 / 11h / 13h30 / 15h / 16h30.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme. Clairvivre 1940 « Mission radium »

Equipes de 8 personnes max, tarif unique 50€.

Horaires : 9h30 / 11h / 13h30 / 15h / 16h30.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme. +33 5 53 52 29 79 Pays d’Art et d’histoire Vézère Ardoise PAH Vézère Ardoise

Salagnac

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Salagnac Autres Lieu Salagnac Adresse Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne Ville Salagnac Salagnac Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Salagnac

Salagnac Salagnac Salagnac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salagnac salagnac/

Escape game – mission radium 2023-08-09 was last modified: by Escape game – mission radium Salagnac 9 août 2023 Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne Dordogne Salagnac

Salagnac Salagnac Dordogne