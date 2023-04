Escape game – mission radium Cité de Clairvivre Salagnac Catégories d’Évènement: Dordogne

Salagnac

Escape game – mission radium Cité de Clairvivre, 2 août 2023, Salagnac. Clairvivre 1940 « Mission radium »

Equipes de 8 personnes max, tarif unique 50€.

Horaires : 9h30 / 11h / 13h30 / 15h / 16h30.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 17:00:00. .

Cité de Clairvivre

Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Clairvivre 1940 « Mission radium

Teams of 8 people max, single price 50€.

Schedules: 9:30 am / 11 am / 1:30 pm / 3 pm / 4:30 pm.

Reservation required at the tourist office. Clairvivre 1940 « Misión radio

Equipos de 8 personas máximo, precio único 50?

Horarios: 9.30 / 11 / 13.30 / 15 / 16.30 h.

Reserva obligatoria en la oficina de turismo. Clairvivre 1940 « Mission Radium »

Gruppen von max. 8 Personen, Einheitspreis 50?

Öffnungszeiten: 9:30 Uhr / 11 Uhr / 13:30 Uhr / 15 Uhr / 16:30 Uhr.

Reservierung im Tourismusbüro erforderlich. Mise à jour le 2023-03-11 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Salagnac Autres Lieu Cité de Clairvivre Adresse Cité de Clairvivre Ville Salagnac Departement Dordogne Lieu Ville Cité de Clairvivre Salagnac

Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salagnac/

Escape game – mission radium Cité de Clairvivre 2023-08-02 was last modified: by Escape game – mission radium Cité de Clairvivre Cité de Clairvivre 2 août 2023 Cité de Clairvivre Salagnac

Salagnac Dordogne