Eté actif – lasergame Clairvivre, 22 juillet 2023, Salagnac.

Profitez de la calme et verdoyante nature périgourdine pour vous affronter dans des parties de lasergame endiablées !

Ouvert aux enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme, nombre de places limité.

Tarif 10€, paiement à la réservation..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 18:00:00. .

Clairvivre Pavillon d’accueil

Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the calm and green nature of the Périgord to compete in frenzied games of lasergame!

Open to children from 7 years old accompanied by an adult.

Reservation required at the tourist office, limited number of places.

Price 10?, payment at the reservation.

¡Aproveche la naturaleza tranquila y verde del Périgord para competir en frenéticas partidas de lasergame!

Abierto a niños a partir de 7 años acompañados de un adulto.

Reserva obligatoria en la oficina de turismo, número de plazas limitado.

Precio: 10€, pago en el momento de la reserva.

Genießen Sie die ruhige, grüne Natur des Périgord, um sich in wilden Lasergame-Partien zu messen!

Offen für Kinder ab 7 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Reservierung im Tourismusbüro erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Preis 10?, Zahlung bei der Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-15 par Isle-Auvézère