Course cycliste UFOLEP – Trophée Empinet Cité de Clairvivre, 18 juin 2023, .

Organisée par le vélo club Trélissac et l’association PAS-CAP..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Cité de Clairvivre Echoppe de Clairivre

Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the vélo club Trélissac and the association PAS-CAP.

Organizado por el vélo club Trélissac y la asociación PAS-CAP.

Organisiert vom vélo club Trélissac und dem Verein PAS-CAP.

Mise à jour le 2023-04-27 par Isle-Auvézère