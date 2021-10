Verson espace senghor Calvados, Verson Salade, tomate, Oignons espace senghor Verson Catégories d’évènement: Calvados

Verson

Salade, tomate, Oignons espace senghor, 19 février 2022, Verson. Salade, tomate, Oignons

espace senghor, le samedi 19 février 2022 à 18:00

Le Portrait d’Amakoé de Souza est la représentation kaléidoscopique d’une identité en quête d’elle-même. Celle peut-être de son auteur Jean- Christophe Folly qui à l’instar de Fernando Pessoa aime jongler avec des pseudonymes et brouiller sans cesse les pistes entre fiction, auto fiction, réalité, récit, chanson… Le sous-titre de son/ce portrait Salade, tomate, oignons, résonne comme un nom de code. Et c’en est un ! Un signe de reconnaissance entre gens de kebabs. Qui dans sa vie n’est pas passé par un kebab ? À la manière des inconnus qui se rencontrent sur un pont à Paris dans La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, les personnages de Jean-Christophe Folly se rencontrent au Kebab et se fondent en une seule entité, tour à tour homme, femme et Jean Montrouge… Le Portrait d’Amakoé de Souza: Salade, Tomate, Oignons est la représentation kaléidoscopique d’une identité en quête d’elle-même. espace senghor 14790 Verson Verson Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T18:00:00 2022-02-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Verson Autres Lieu espace senghor Adresse 14790 Verson Ville Verson lieuville espace senghor Verson