Salade d'Embrouilles (Tournée) COMEDIE DE GRENOBLE, 15 avril 2023 00:00, GRENOBLE. Salade d'Embrouilles. De 2023-04-15 à 2023-05-10 21:00. Tarif : 19.0 19.0 euros COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 38000 . 'Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.' Pauline aurait dû se souvenir de cette réplique d'Audiard lorsqu'elle a demandé à Nathan, son collègue de travail, de se faire passer pour son petit ami à un repas de famille. Au menu : quiproquos sauce maison, délires en croûte et salade d'embrouilles ! Le saviez-vous ? Par l'auteur des pièces à succès « Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo ! chez Papa » et « Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo ! chez Maman ».. Rodolphe Le Corre Votre billet est ici

