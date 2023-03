Salade d’embrouilles Théâtre de Jeanne Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30

Gratuit : non 20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Comédie de Rodolphe Le Corre. « Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît. » Michel AudiardPauline aurait dû se souvenir de cette célèbre réplique lorsqu’elle a demandé à Nathan, son collègue de travail, de se faire passer pour son petit ami à un repas de famille. Recette pour une salade d’embrouilles : quiproquos sauce maison, délires en croûte arrosés de mensonges, personnages saupoudrés de maladresse, un soupçon de naïveté tutoyant la bêtise, le tout relevé d’une bonne dose de malchance ! Avec Mégane Chalard, Emeric Bellamoli et Rodolphe Le Corre Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com

