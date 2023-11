Balèti amb lo grop PELDRÚT Sala des Granges (Sant Joan de Vedats) Saint-Jean-de-Védas Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Védas Balèti amb lo grop PELDRÚT Sala des Granges (Sant Joan de Vedats) Saint-Jean-de-Védas, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Védas. Balèti amb lo grop PELDRÚT Samedi 25 novembre, 20h00 Sala des Granges (Sant Joan de Vedats) 10 € a gratis mens de 14 ans PELDRÚT Balèti

à Saint Jean de Védas – 34430 –

Samedi 25 Novembre -21h

Atelier d’initiation à 20h Association D’aicí d’Alai :

daicidalai@gmail.com

Sala des Granges (Sant Joan de Vedats) Rue Auguste Renoir -34430 – Saint Jean de Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie

