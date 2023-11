Concèrt de Nadau Sala de las Fèstas (Santa Gèma) Sainte-Gemme, 2 mars 2024, Sainte-Gemme.

Concèrt de Nadau Samedi 2 mars 2024, 21h00 Sala de las Fèstas (Santa Gèma) 23€

Venez fêter les 50 ans de Nadau en concert à la salle des fêtes des Farguettes (81190 Sainte Gemme).

Une organisation du Comité des Fêtes de Vers.

De 16h à 18h00 en marge du concert de Nadau aura lieu sous chapiteau une initiation aux danses traditionnelles et occitanes gratuitement. Après 18h00 vous pourrez déguster des planches de charcuteries et de fromages en attendant le début du concert.

Nadau

http://www.nadau.com/

Sala de las Fèstas (Santa Gèma) Les Farguettes 81190 Sainte-Gemme Sainte-Gemme 81190 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-vers/evenements/nadau-en-concert »}, {« type »: « phone », « value »: « 0623663321 »}, {« type »: « email », « value »: « cfvers81@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.nadau.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T21:00:00+01:00 – 2024-03-02T23:30:00+01:00

