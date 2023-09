Rencontre littéraire avec Didier Mir Sala de las fèstas / Salle des Fêtes (Pinçaguèl) Pinsaguel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pinsaguel Rencontre littéraire avec Didier Mir Sala de las fèstas / Salle des Fêtes (Pinçaguèl) Pinsaguel, 4 novembre 2023, Pinsaguel. Rencontre littéraire avec Didier Mir Samedi 4 novembre, 15h00 Sala de las fèstas / Salle des Fêtes (Pinçaguèl) Au chapeau En 1974, l’armée française agrandit le camp militaire de Canjuers. Didier Mir va à la rencontre des habitants d’un village qui ont été expropriés et des acteurs de la contestation de cette décision.

Un film accompagne la présentation du livre Les Inaudibles.

