La rentrée de l’AMTP Quercy Sala de las Fèstas / Salle de fêtes (Mercuès) Mercuès, 16 septembre 2023, Mercuès.

De 15h à 18h, Stage de danses (gratuit)

Animé par Danièle Lafargue

Fandango : selon le niveau des danseurs décomposition des 4 pas, enchainement des pas, rythmique ; Arin Arin, idem.

D’autres danses peuvent être proposées selon le public et le niveau : Ingurutxo de Leiza, Ekialde, Bolant Dantza, Axuri Beltza, Carnaval de Lanz…

Pour nous aider dans la mise en place de la journée, n’oubliez pas de vous inscrire auprès de valerie.arenes@wanadoo.fr ou au 06 86 68 38 36

A 19h30, apéritif offert, suivi d’un buffet partagé

(chacun apporte un plat sucré ou salé que l’on met en commun)

A 21h, bal traditionnel (Entrée : 8€)

Un bal de rentrée pour se retrouver autour des danses, des musiques et des chants traditionnels.

Pour les débutants, une initiation aux danses sera proposée en début de bal.

Le bal sera animé par les AMTPécaires (musiciens et chanteurs

du CA de l’AMTPQ) et Hastapen.

Hastapen, animé par la joie et l’envie de jouer et de danser, est un groupe de quatre musiciens : Danièle Lafargue (diatonique, pandero, animation danses et chant), Philippe Gaud (vielle, ukulélé, chant), Marco Hartz (mandoline et violon), Dany Bozzetto (diatonique, cornemuse, flûtes et chant).

Hastapen anime des stages et des bals ainsi que des ateliers de musique et de danse sur toute l’Aquitaine, pour diffuser les cultures occitanes et basques.

Renseignements : 06 84 41 55 12 ou amtpq@wanadoo.fr

