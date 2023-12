Ressopet Occitan Sala de las Fèstas (La Volvena) Laboulbène, 31 décembre 2023 18:30, Laboulbène.

Le Centre Occitan del País Castrés vous propose un authentique Ressopet occitan pour la Saint Sylvestre.

Au menu :

• Apéritif avec toasts;

• Assiette buffet : foie gras, terrine de truite à la noix de Saint Jacques sauce tartare ;

• Trou occitan ;

• Chapon fermier rôti, accompagné d’un gratin de pomme de terre lautrécois, pomme caramélisée au beurre et coeur châtaigne et d’un flan de légumes de saison ;

• Plateau de fromages ;

• Feuillantine de duo de chocolats, fruits de saison et cannelé ;

• Vins, café.

Et n’oublions pas la musique traditionnelle et d’ambiance seront présentes pour vous garantir une soirée pleine de chants, de musiques et de danses, pour fêter convenablement le passage à l’année 2024 !

Laissez-vous tenter, inscrivez-vous avant le 24 décembre auprès du Centre Occitan del País Castrés (05 63 72 40 61 – azalais@wanadoo.fr ), le nombre de places étant limité!

Tarifs : adhérents IEO Tarn : 62 €, non-adhérents : 67 € et enfants de moins de 12 ans : 40 €

Tant de bonnes choses pour la bouche et les oreilles, dans une ambiance parfaitement occitane : offrez-vous sans hésiter ce petit cadeau de fin d’année !

Sala de las Fèstas (La Volvena) 50 Hauterive 81100 Laboulbène Laboulbène 81100 Tarn Occitanie 05 63 72 40 61 azalais@wanadoo.fr

