Saint-Estèphe Enchantada – Paratge Sala de las Fèsta Saint-Estèphe, 7 octobre 2023, Saint-Estèphe. Enchantada – Paratge 7 et 8 octobre Sala de las Fèsta A gratis / 6€ Le samedi 7 octobre, pour la 15e édition de la journée du chant « Enchantada », (dans le cadre de « Paratge ») l’association « Union Occitana » fait venir un choeur d’hommes exceptionnel composé de 16 chanteurs pyrénéens « los pagalhos » qui viennent pour la première fois en Nontronnais ! Nontron / Marché 10h30 : animation du marché par le groupe « Los Pagalhos », groupe de 15 chanteurs pyrénéens St Estephe

Café associatif « Br’oc Branlant » 15h : Accueil et animation avec Patrick Eglise romane 16h : Groupe vocal « A la Quinta » chants traditionnels limousins interprétés par 5 sœurs originaires de St-Yrieix en Haute Vienne

» chants traditionnels limousins interprétés par 5 sœurs originaires de St-Yrieix en Haute Vienne 17h30 : Concert du groupe : Chant’Oc Greu de Saint Auvent en Haute Vienne, dirigé par Benoît Rebière Salle des Fêtes 18h30 : Apéritif offert par l’Union Occitana 19h30 : Repas tiré du sac 20h30 : «Concert daus Pagalhos » 16 chanteurs pour des chants polyphoniques pyrénéen. Quarante ans de scène et un enthousiasme intact, un amour sans entrave de la musique pyrénéenne, de la polyphonie et de leur terre béarnaise. 16 voix avec l’inaltérable envie de vivre, de jouer et de chanter, de rire et d’aimer ! 22h : Concert/Bal du groupe « Peldrút » venu de Toulouse. Dimanche 8 octobre

et le dimanche : stage de chant gratuit animé par le groupe Peldrut

Café associatif « Br’oc Branlant » 10h : Stage de chants occitans par le groupe Peldrút Sala de las Fèsta route du Grand Etang, 24360 Saint-Estèphe Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 39 57 18 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/UnionOccitaneCamilleChabaneau/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

