Sala Bastia + Bank Myna + In My Head L’international Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

Sala Bastia

(Paris, FR – Noise)

Sala Bestia se forme en 2022. Elle se compose de Eric (guitare/voix) et Michel (batterie/boucles), membres de Revok, et de Aurélien (basse/synthé) l’ex de plein de groupes (Desicobra, Schoolbusdriver, MadeinCanada, WSM, cohaagen, radiant…). Sala Bestia est un trio qui additionne son amour du rock indé américain (Low, Sonic Youth, Polvo, Dinosaur Jr, Grandaddy et bien plus encore) avec des boucles synthétiques, la noise de Shellac, de Metz, jusqu’à la pop anglaise… Sala Bestia parle mais ne crie pas, jamais. Elle n’en n’a pas besoin. Elle préfère chanter des chansons composéesde couplets, de refrains, voire de ponts. Une contrainte dont elle s’affranchit parfois, avec des mélodies grinçantes, souvent. Sala Bestia n’est pas un projet d’ex membres. Sala Bestia est un groupe et Plenty of Nothing son premier album enregistré et mixé par Pierre Antoine Parois (Batteur de Papier Tigre et Spelterini) et masterisé par Miguel Constantino (Peter Kernel, Centenaire, Marvin…). Elle fêtera sa sortie digitale le 2 février, le physique (CD et vinyles) sortirons courant du printemps sur différents labels… La suite bientôt.

https://salabestianoise.bandcamp.com/album/plenty-of-nothing

Bank Myna

(Paris, FR – Noise)

TBA

https://www.instagram.com/bankmyna/

https://bankmyna.bandcamp.com/album/bank-myna

In My Head

(Paris, FR – Noise)

Au fil des huit titres de son premier album, Summer Is A Killer, le trio parisien In My Head dessine les contours d’une pop à guitares faussement fragile mais vraiment attachante. Des mélodies, des sentiments, un mélange d’urgence et de recul, la même potion qu’ont bue avant eux Cure, The Wedding Present, R.E.M. ou Daniel Johnston. Une façon tremblante et émouvante d’aller droit à l’essentiel.

https://www.instagram.com/inmyheadfrenchband/

https://linktr.ee/inmyheadfrenchband

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

