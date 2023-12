Stage de kan ha diskan à Scrignac Sal liezimplij Skrigneg – Salle polyvalente de Scrignac Scrignac Catégories d’Évènement: Finistère

Scrignac Stage de kan ha diskan à Scrignac Sal liezimplij Skrigneg – Salle polyvalente de Scrignac Scrignac, 20 janvier 2024, Scrignac. Stage de kan ha diskan à Scrignac Samedi 20 janvier 2024, 09h30 Sal liezimplij Skrigneg – Salle polyvalente de Scrignac 45 € (repas du midi compris) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Inscriptions auprès de Marie-Laurence (06 08 28 13 11) ou Brigitte (06 70 35 25 28).

Sal liezimplij Skrigneg – Salle polyvalente de Scrignac
Rue Kervoelen, 29640 Scrignac
Scrignac
29640 Finistère
Bretagne

