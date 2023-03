Fest-noz à Plouyé Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) – Salle des fêtes de Plouyé (L’ancienne) Plouyé Catégories d’Évènement: Finistère

Plouyé

Fest-noz à Plouyé Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) – Salle des fêtes de Plouyé (L’ancienne), 18 mars 2023, Plouyé. Fest-noz à Plouyé Samedi 18 mars, 21h00 Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) – Salle des fêtes de Plouyé (L’ancienne) 5 € Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) – Salle des fêtes de Plouyé (L’ancienne) 29690 Plouyé Plouyé 29690 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00

2023-03-18T21:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00 Musique Danse

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouyé Autres Lieu Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) - Salle des fêtes de Plouyé (L'ancienne) Adresse 29690 Plouyé Ville Plouyé Departement Finistère Lieu Ville Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) - Salle des fêtes de Plouyé (L'ancienne) Plouyé

Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) - Salle des fêtes de Plouyé (L'ancienne) Plouyé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouye/

Fest-noz à Plouyé Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) – Salle des fêtes de Plouyé (L’ancienne) 2023-03-18 was last modified: by Fest-noz à Plouyé Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) – Salle des fêtes de Plouyé (L’ancienne) Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) - Salle des fêtes de Plouyé (L'ancienne) 18 mars 2023 Plouyé Sal ar gouelioù Plouie (An hini gozh) - Salle des fêtes de Plouyé (L'ancienne) Plouyé

Plouyé Finistère