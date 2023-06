Stage gavotte Fisel et Poher Sal ar gouelioù Plevin – Salle des fêtes de Plevin Plévin Plévin Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Stage gavotte Fisel et Poher
Samedi 17 juin, 14h30
Sal ar gouelioù Plevin – Salle des fêtes de Plevin
Plévin

Tarif : 15€ (stage – spectacle – fest noz)

Julien Dnallor du cercle de Brug ar Menez Speied nous fera le plaisir de faire un stage autour de la gavotte du pays de Carhaix.

Mais comme Plévin est une commune frontalière de nos voisins du pays Fisel, vous pourrez également profiter de la venue de Marina Flageul et Jeannot Le Coz qui vous décrasseront les jambes autour de la danse concours le Fisel.

Inscription par mail : cariomarion@gmail.com

