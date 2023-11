Nedeleg ar ganerien (Noël des chanteurs) Sal ar gouelioù Pellann – Salle des fêtes de Plélauff Plélauff Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plélauff Nedeleg ar ganerien (Noël des chanteurs) Sal ar gouelioù Pellann – Salle des fêtes de Plélauff Plélauff, 18 décembre 2023, Plélauff. Nedeleg ar ganerien (Noël des chanteurs) Lundi 18 décembre, 20h00 Sal ar gouelioù Pellann – Salle des fêtes de Plélauff Gratuit Pour fêter Noël, invitation à chanter et écouter les chanteurs traditionnels.

Tous les chanteurs de tout âge, les amis, les parents, les voisins, amateurs de chants traditionnels ou curieux, chacun pourra apporter sa chanson à écouter ou à danser et/ou danser en écoutant les chansons. Sal ar gouelioù Pellann – Salle des fêtes de Plélauff 22570 Plélauff Plélauff 22570 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T20:00:00+01:00 – 2023-12-18T23:00:00+01:00

