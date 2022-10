Réunion publique pour l’ouverture d’une filière bilingue au Faouët Sal ar gouelioù Ar Faoued – Salle des fêtes du Faouët Le Faouët Catégories d’évènement: Le Faouët

Morbihan

Réunion publique pour l’ouverture d’une filière bilingue au Faouët Sal ar gouelioù Ar Faoued – Salle des fêtes du Faouët, 14 novembre 2022, Le Faouët. Réunion publique pour l’ouverture d’une filière bilingue au Faouët Lundi 14 novembre, 18h00 Sal ar gouelioù Ar Faoued – Salle des fêtes du Faouët Réunion d’information sur le projet d’ouverture d’une filière bilingue français-breton à l’école du Brugoù. Renseignements et pré-inscriptions pour les élèves du Faouët et ses environs. Sal ar gouelioù Ar Faoued – Salle des fêtes du Faouët 2 rue des Écoles, 56320 Le Faouët Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-14T18:00:00+01:00

2022-11-14T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Faouët, Morbihan Autres Lieu Sal ar gouelioù Ar Faoued - Salle des fêtes du Faouët Adresse 2 rue des Écoles, 56320 Le Faouët Ville Le Faouët lieuville Sal ar gouelioù Ar Faoued - Salle des fêtes du Faouët Le Faouët Departement Morbihan

Sal ar gouelioù Ar Faoued - Salle des fêtes du Faouët Le Faouët Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-faouet/

Réunion publique pour l’ouverture d’une filière bilingue au Faouët Sal ar gouelioù Ar Faoued – Salle des fêtes du Faouët 2022-11-14 was last modified: by Réunion publique pour l’ouverture d’une filière bilingue au Faouët Sal ar gouelioù Ar Faoued – Salle des fêtes du Faouët Sal ar gouelioù Ar Faoued - Salle des fêtes du Faouët 14 novembre 2022 Le Faouët Sal ar gouelioù Ar Faoued - Salle des fêtes du Faouët Le Faouët

Le Faouët Morbihan