Sakré Plonk & Replonk La Roque-d’Anthéron, 3 avril 2022, La Roque-d'Anthéron.

Sakré Plonk & Replonk D561a Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron

2022-04-03 – 2022-05-11 D561a Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Il n’y avait que ce trio helvétique, roi de l’absurde, pour se lancer dans une telle affaire…

L’Art absurde devient sacré !

Le collectif Plonk & Replonk, entre dans les ordres et s’installe à l’Abbaye de Silvacane pour afficher leurs célèbres détournements des peintures du Musée d’Orsay. Entre l’Art d’en haut et l’Art d’en bas, il n’y a qu’un pas que ces drôles de Suisses franchissent avec délice.

Il s’git d’une double exposition : entre l’impressionnante Abbaye de Silvacane et la Galerie de l’Office de Tourisme au cœur du village s’installe un ping plonk des plus réjouissants…

Vernissage le 2 avril : Plonk & Replonk font la visite !

Certains transforment l’eau en vin, Plonk & Replonk proposent un vernissage en forme de baptême de l’Art !

Samedi 2 avril à 11h à l’Abbaye

Entrée libre

A l’occasion des Rencontres du 9ème Art d’Aix en Provence, le Collectif Plonk et Replonk, digne héritier des Monty Python, prend ses quartiers de printemps à La Roque d’Anthéron…

abbaye@ville-laroquedantheron.fr

Il n’y avait que ce trio helvétique, roi de l’absurde, pour se lancer dans une telle affaire…

L’Art absurde devient sacré !

Le collectif Plonk & Replonk, entre dans les ordres et s’installe à l’Abbaye de Silvacane pour afficher leurs célèbres détournements des peintures du Musée d’Orsay. Entre l’Art d’en haut et l’Art d’en bas, il n’y a qu’un pas que ces drôles de Suisses franchissent avec délice.

Il s’git d’une double exposition : entre l’impressionnante Abbaye de Silvacane et la Galerie de l’Office de Tourisme au cœur du village s’installe un ping plonk des plus réjouissants…

Vernissage le 2 avril : Plonk & Replonk font la visite !

Certains transforment l’eau en vin, Plonk & Replonk proposent un vernissage en forme de baptême de l’Art !

Samedi 2 avril à 11h à l’Abbaye

Entrée libre

D561a Abbaye de Silvacane La Roque-d’Anthéron

dernière mise à jour : 2022-03-18 par