SAKATE + Slam Jam LA FABRIK Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SAKATE + Slam Jam LA FABRIK, 12 février 2022, Marseille. SAKATE + Slam Jam

LA FABRIK, le samedi 12 février à 19:00

Sakate en live à La Fabrik, sortie de résidence . En première partie , SLAM JAM ACOUSTICAST avec Valentina , Elias et Ian Fraser Hunt (B4GMAN)

prix libre

♫♫♫ LA FABRIK 53 Boulevard Aguillon, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu LA FABRIK Adresse 53 Boulevard Aguillon, 13009 Marseille Ville Marseille lieuville LA FABRIK Marseille Departement Bouches-du-Rhône

LA FABRIK Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SAKATE + Slam Jam LA FABRIK 2022-02-12 was last modified: by SAKATE + Slam Jam LA FABRIK LA FABRIK 12 février 2022 LA FABRIK Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône