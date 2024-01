Sakai, capitale de la coutellerie japonaise Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le forgeron Éric Chevallier et le maître affuteur Mitsuo Yamatsuka sont présents pour vous parler de la coutellerie de Sakai.

La coutellerie japonaise est aujourd’hui reconnue dans le

monde entier et très recherchée par les plus grands cuisiniers. Ville portuaire

située au sud d’Osaka, Sakai est aussi la capitale de la coutellerie

traditionnelle. Durant cette démonstration, nous vous proposons de partir à la

découverte de Sakai et de ses savoir-faire en compagnie du forgeron Eric

Chevallier et du maître affuteur Yamatsuka Mitsuo.

Coorganisation : Sakai City Industrial Promotion Center

Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/sakai-capitale-de-la-coutellerie-japonaise +33144379500

Photo © Eric Chevallier