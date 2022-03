Sajad Kiani – Concert Solo le 10 avril 2022 – Festival “Le temps d’une Lune” au Grand Sud à Lille Le Grand Sud, 10 avril 2022, Wattrelos.

Le Grand Sud, le dimanche 10 avril à 15:00

Festival : “Le temps d’une Lune” – Grand Sud – Lille (Organisateur ATTACAFA, scène universelle nomade.) 15H ✦ SAJAD KIANI / CONCERT Musicien, improvisateur originaire de l’Iran, Sajad Kiani joue du Setâr, instrument fabuleux aux mille couleurs et aux sonorités ensorceleuses. Un petit luth qui a une grande et longue histoire, depuis les temps des dynasties des grands Rois Sassanides, qui ont contribué au renom de son pays, jusqu’à nos jours. Un petit Luth qui unit les peuples, du Bosphore à la vallée de l’Indus. En Iran, il est un artiste reconnu pour son art musical et pour son travail de composition. Il a ainsi pu collaborer avec des réalisateurs de cinéma iraniens, des metteurs en scène et acteurs et évidemment les plus brillants musiciens de son pays.

Entrée Libre

Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Wattrelos Beaulieu Nord



