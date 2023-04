Secrets de pays : le Château d’Éternes Château d’Éternes, 9 décembre 2023, Saix.

Découverte du patrimoine

Rendez-vous au Château d’Éternes, 86120 Saix

En partenariat avec le propriétaire M. Marteling

Souvent associé avec le Château de la Belle au Bois Dormant, le château d’Éternes se révèle être un bijou somptueux. Amateur de patrimoine et de vins, venez admirez les caves souterraines du château et en fin de visite les illuminations de Noël..

Château d’Éternes Chemin de Solomé à Éternes

Saix 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the heritage

Meeting at the Château d’Éternes, 86120 Saix

In partnership with the owner M. Marteling

Often associated with the Sleeping Beauty Castle, the Eternes Castle is a sumptuous jewel. If you are a lover of heritage and wine, come and admire the underground cellars of the castle and at the end of the visit the Christmas illuminations.

Descubrir nuestro patrimonio

Cita en el Château d’Éternes, 86120 Saix

En colaboración con el propietario, el Sr. Marteling

A menudo asociado con el Château de la Belle au Bois Dormant, el Château d’Éternes es una suntuosa joya. Si es amante del patrimonio y del vino, venga a admirar las bodegas subterráneas del castillo y al final de la visita las iluminaciones navideñas.

Entdeckung des Kulturerbes

Treffpunkt: Château d’Éternes, 86120 Saix

In Zusammenarbeit mit dem Besitzer M. Marteling

Das Schloss Éternes, das oft mit dem Dornröschenschloss in Verbindung gebracht wird, entpuppt sich als prunkvolles Juwel. Als Liebhaber des Kulturerbes und der Weine sollten Sie die unterirdischen Keller des Schlosses und am Ende des Besuchs die Weihnachtsbeleuchtung bewundern.

