La Sapurienne Saivres, 28 janvier 2024, Saivres.

Saivres,Deux-Sèvres

Troisième édition de La SAPURIENNE organisée par l’association Saivres Sport Nature

Course nature

· Départ 8h30 pour les 10 km

· Départ 8h45 pour les 20km

Randonnée et marche nordique sur 10km à 9h00.

Inscription à partir du 15 Novembre.

2024-01-28 fin : 2024-01-28 . .

Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Third edition of La SAPURIENNE organized by the Saivres Sport Nature association

Nature race

– Start at 8:30 am for the 10 km

– 8:45 am start for the 20km

Hiking and Nordic walking over 10km at 9:00 am.

Registration from November 15

Tercera edición de La SAPURIENNE organizada por la asociación Saivres Sport Nature

Carrera por la naturaleza

– Salida a las 8h30 para los 10 km

– Salida a las 8h45 para los 20 km

Senderismo y marcha nórdica sobre 10km a las 9h.

Inscripciones a partir del 15 de noviembre

Dritte Ausgabe von La SAPURIENNE, organisiert vom Verein Saivres Sport Nature

Lauf in der Natur

– Start 8.30 Uhr für die 10 km

– Start 8.45 Uhr für die 20 km

Wanderung und Nordic Walking über 10km um 9:00 Uhr.

Anmeldung ab dem 15. November

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Haut Val De Sèvre