EXPO Peinture Sculpture Salle Lagarrigue Saissac 4 – 18 août

Une exposition réunit les œuvres de deux artistes passionnés et imaginatifs Salle Lagarrigue à Saissac du 4 au 18 août.

Michel Ducombs présente des aquarelles et des huiles. Celui qui se dit contemplatif, passionné de dessin a longtemps fixé ses souvenirs sur le papier. Une rencontre avec le peintre Jacques Tronchet et des cours chez un aquarelliste illustrateur l’ont amené à travailler sur des paysages et des portraits dans un style figuratif. Il peint également des tableaux plus oniriques en grand format.

Michel Sidobre expose ses sculptures. Celui qui se présente comme paysan sculpteur récupère des pièces d’usure de matériel agricole, pour créer des oeuvres uniques : personnages oniriques de pierres calcaires et d’acier ou objets mystérieux .

Salle Lagarrigue Place de la mairie -11310 Saissac Saissac 11310 Aude