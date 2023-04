ENS – ARBIOLD L’ARBRE MORT, 7 octobre 2023, Saissac.

2 km / Facile

Rendez-vous à la médiathèque puis covoiturage vers le bassin du Lampy.

Venez découvrir la fabuleuse vie des arbres morts grâce à une présentation ludique de l’exposition « Arbiold », suivie d’une balade à la recherche des îlots de sénescence qui bordent le bassin du Lampy.

Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique.

Réservation obligatoire.

20 personnes max..

2023-10-07 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-07 12:30:00. .

Saissac 11310 Aude Occitanie



2 km / Easy

Meet at the media library and then carpool to the Lampy basin.

Come and discover the fabulous life of dead trees thanks to a playful presentation of the « Arbiold » exhibition, followed by a walk in search of the islets of senescence which border the Lampy basin.

Observation equipment provided. Bring a picnic.

Reservation required.

20 people max.

2 km / Fácil

Cita en la mediateca, después viaje compartido hasta la cuenca del Lampy.

Venga a descubrir la fabulosa vida de los árboles muertos gracias a una presentación lúdica de la exposición « Arbiold », seguida de un paseo en busca de los islotes de senescencia que bordean la cuenca del Lampy.

Se proporcionará material de observación. Se ruega traer un picnic.

Reserva obligatoria.

20 personas máximo.

2 km / Leicht

Treffpunkt an der Mediathek, dann Fahrgemeinschaften zum Lampy-Becken.

Entdecken Sie das fabelhafte Leben der toten Bäume dank einer spielerischen Präsentation der Ausstellung « Arbiold », gefolgt von einem Spaziergang auf der Suche nach den Altholzinseln, die das Becken des Lampy säumen.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Picknick mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 20 Personen.

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude