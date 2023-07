9ÈME MÉDIEVALES DU CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac, 5 août 2023, Saissac.

Saissac,Aude

Reconstituteurs, maître d’armes, cavalières et acrobates vont investir le Château de Saissac pour le plaisir des petits et des grands. Venez découvrir la vie quotidienne des hommes et femmes du Moyen Age !

Rendez vous les 5 et 6 août pour retrouver les Médiévales du Château de Saissac !

Découvrez le campement médiéval au sein du Château, avec ses scènes de vie et ses animations ! Restauration et buvette seront présents sur place..

2023-08-05 10:00:00 fin : 2023-08-05 19:00:00. EUR.

Saissac 11310 Aude Occitanie



Re-enactors, master-at-arms, horsewomen and acrobats will take over the Château de Saissac for the enjoyment of young and old alike. Come and discover the daily life of medieval men and women!

Join us on August 5 and 6 for the Médiévales at Château de Saissac!

Discover the medieval camp within the Château, with its scenes of life and entertainment! Catering and refreshments will be available on site.

Recreadores, maestros de armas, amazonas y acróbatas tomarán el castillo de Saissac para el disfrute de grandes y pequeños. Venga a descubrir la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la Edad Media

Acompáñenos los días 5 y 6 de agosto en los Médiévales del castillo de Saissac

Descubra el campamento medieval dentro del castillo, con sus escenas de vida y diversión Habrá catering y refrescos in situ.

Reenactors, Waffenmeister, Reiterinnen und Akrobaten werden das Schloss von Saissac in Beschlag nehmen, um Groß und Klein zu begeistern. Entdecken Sie das Alltagsleben der Männer und Frauen im Mittelalter!

Kommen Sie am 5. und 6. August wieder zu den Mittelalterfesten im Schloss von Saissac!

Entdecken Sie das mittelalterliche Lager innerhalb des Schlosses mit seinen Lebensszenen und Animationen! Essen und Trinken sind vor Ort.

