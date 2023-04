ENS – LE DOMAINE DU PICOU, 4 juin 2023, Saissac.

5 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous devant le portail de la colonie de vacances du Picou, sur la D629 en direction des Cammazes.

Domaine privé de la ville de Narbonne dans le site Natura 2000 « Vallée du Lampy », le domaine du Picou ouvre exceptionnellement ses portes au public. Nous pourrons y admirer des milieux très variés !

Réservation obligatoire.

30 personnes max.

2023-06-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Saissac 11310 Aude Occitanie



5 km / Medium / + 8 years

Meet in front of the gate of the Picou vacation camp, on the D629 in the direction of Les Cammazes.

Private domain of the city of Narbonne in the Natura 2000 site « Vallée du Lampy », the Picou domain exceptionally opens its doors to the public. We will be able to admire very varied environments!

Reservation required.

30 people max

5 km / Medio / + 8 años

Cita delante de la puerta de la colonia de vacaciones de Picou, en la D629 en dirección a Les Cammazes.

Propiedad privada de la ciudad de Narbona en el sitio Natura 2000 « Vallée du Lampy », la finca Picou está excepcionalmente abierta al público. ¡Podremos admirar una gran variedad de entornos!

Reserva obligatoria.

30 personas máximo

5 km / Mittel / + 8 Jahre

Treffpunkt vor dem Tor der Ferienkolonie Le Picou auf der D629 in Richtung Les Cammazes.

Als Privatbesitz der Stadt Narbonne im Natura-2000-Gebiet « Vallée du Lampy » öffnet die Domaine du Picou ausnahmsweise ihre Tore für die Öffentlichkeit. Wir werden dort sehr unterschiedliche Lebensräume bewundern können!

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 30 Personen

