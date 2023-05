RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, 4 juin 2023, Saissac.

Saissac,Aude

Au programme :

– Ouverture des Jardins

– 10H30 – 11H30 : Atelier Confection d’un herbier par Sandra Della Signora stand « Le soin des plantes »

– 11H30 – 12H15 : Spectacle de Dromocosmicas : » Vagor et Bellavita »

– 12h15 – 14H : Apéro musical avec Zulu Groove (tropical vinyl mixte)

– 14H30 – 16H : Balade botanique autour des plantes médicinales des jardins avec Sandra Della Signora

– 16H : Quizz musical et goûter avec Le Comptoir des Coccinnelles

Restauration sur place : grillades, tapas, buddhas bowls, buvette locale à petits prix..

2023-06-04 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-04 16:00:00. .

Saissac 11310 Aude Occitanie



On the program:

– Opening of the Gardens

– 10:30 am – 11:30 am: Herbarium-making workshop by Sandra Della Signora at the « Plant Care » stand

– 11.30am – 12.15pm: Dromocosmicas show: « Vagor and Bellavita »

– 12.15pm – 2pm: Musical aperitif with Zulu Groove (mixed tropical vinyl)

– 2:30 – 4pm: Botanical walk around the medicinal plants of the gardens with Sandra Della Signora

– 4pm: Musical quiz and snack with Le Comptoir des Coccinnelles

On-site catering: grills, tapas, buddha bowls, local refreshments at low prices.

En el programa:

– Inauguración de los jardines

– 10h30 – 11h30: Taller de fabricación de herbarios por Sandra Della Signora en el stand « Plant care

– 11H30 – 12H15 : Espectáculo de Dromocosmicas : » Vagor et Bellavita » (Vagor y Bellavita)

– 12h15 – 14h00: Aperitivo musical con Zulu Groove (vinilos tropicales mezclados)

– 14.30 – 16.00: Paseo botánico por las plantas medicinales de los jardines con Sandra Della Signora

– 16.00 h: Concurso musical y aperitivo con Le Comptoir des Coccinnelles

Restauración in situ: parrilladas, tapas, buddha bowls, puestos de refrescos locales a bajo precio.

Auf dem Programm stehen:

– Eröffnung der Gärten

– 10H30 – 11H30: Workshop Anfertigung eines Herbariums durch Sandra Della Signora Stand « Die Pflege der Pflanzen »

– 11H30 – 12H15 : Aufführung der Dromocosmicas: « Vagor und Bellavita »

– 12H15 – 14H: Musikalischer Aperitif mit Zulu Groove (gemischter Tropical Vinyl)

– 14H30 – 16H: Botanischer Spaziergang zu den Heilpflanzen der Gärten mit Sandra Della Signora

– 16H : Musikquiz und Imbiss mit Le Comptoir des Coccinnelles

Verpflegung vor Ort: Grillgerichte, Tapas, Buddhas Bowls, lokale Imbissbude zu kleinen Preisen.

Mise à jour le 2023-05-25 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire