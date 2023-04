ENS – FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 3 juin 2023, Saissac.

3,5 km / Facile

Rendez-vous à l’office de tourisme de Saissac.

Au cœur de la Montagne noire, le village de Saissac se situe à l’interface des influences montagnarde et méditerranéenne. Dans le cadre de la journée nationale « Rendez-vous aux jardins », le temps d’une balade naturaliste, nous aborderons les aspects locaux du réchauffement climatique.

Animation organisée par l’association Les Jardins partagés de l’Aiguebelle..

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:30:00. .

Saissac 11310 Aude Occitanie



3,5 km / Easy

Meet at the tourist office of Saissac.

In the heart of the Montagne Noire, the village of Saissac is located at the interface of mountain and Mediterranean influences. Within the framework of the national day « Rendez-vous aux jardins », during a naturalist walk, we will approach the local aspects of global warming.

Animation organized by the association Les Jardins partagés de l’Aiguebelle.

3,5 km / Fácil

Cita en la oficina de turismo de Saissac.

En el corazón de la Montaña Negra, el pueblo de Saissac se sitúa en la interfaz de las influencias montañosas y mediterráneas. En el marco de la jornada nacional « Rendez-vous aux jardins », durante un paseo por la naturaleza, analizaremos los aspectos locales del calentamiento global.

Actividad organizada por la asociación Les Jardins partagés de l’Aiguebelle.

3,5 km / Leicht

Treffpunkt: Tourismusbüro von Saissac.

Im Herzen der Montagne noire liegt das Dorf Saissac an der Schnittstelle zwischen bergigem und mediterranem Einfluss. Im Rahmen des nationalen Tages « Rendez-vous aux jardins » werden wir auf einem naturkundlichen Spaziergang die lokalen Aspekte der Klimaerwärmung behandeln.

Die Veranstaltung wird vom Verein Les Jardins partagés de l’Aiguebelle organisiert.

