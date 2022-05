Saisons Vagabondes RDV sur l’herbe ! Troc de plantes

2022-05-22 – 2022-05-22 14h-19h – Abbaye de Prébenoit – Exposition d’art collective ouverte – Buvette – Gratuit Venez échanger, partager, donner et faire connaître vos coups de coeur. n2 présentations en toute simplicité : n – Qu’est-ce qu’un écolieu ? Gilles Atrux – Ecolieu de Nouziers n – Les champs d’énergie des plantes Michèle Tourny – Animatrice bien-être 14h-19h – Abbaye de Prébenoit – Exposition d’art collective ouverte – Buvette – Gratuit dernière mise à jour : 2022-05-13 par

