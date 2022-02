Saisons Polaires : visite guidée de l’expo Redon, 9 mars 2022, Redon.

Saisons Polaires : visite guidée de l’expo Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

2022-03-09 14:30:00 – 2022-03-09 Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Visite guidée de l’exposition Saisons Polaires proposée par l’artiste, Claire Astigarraga, le mercredi 9 mars de 14h30 à 15h30.

Pour tous à partir de 5 ans sur réservation auprès de la médiathèque Jean-Michel Bollé, REDON réalisée par Les Corbeaux Dynamite.

Sérigraphies, dessins, au rottring et pastel, sculptures de papier.

Cette exposition, reflet de nos regards d’artistes-voyageurs occidentaux, questionne le lien entre passé et futur d’un pays en pleine mutation, impacté de plein fouet par le réchauffement climatique et ses conséquences sur les écosystèmes. Déroulant le fil entre recherches historiques et échanges avec les habitants de la ville d’Aasiaat, les Corbeaux vous invitent à découvrir le Groenland d’aujourd’hui, loin des clichés qu’on lui attribue.

+33 2 99 71 29 38

Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

