Saisons polaires Colombelles, 20 novembre 2021, Colombelles.

Saisons polaires 2021-11-20 – 2021-12-18 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados

Cette exposition est une création à deux mains et une voix réalisée par Claire Astigarraga, illustratrice sérigraphe, et Noémie Truffaut, conteuse.

Elle est basée sur deux mois de résidence au Groenland et une récolte de contes traditionnels sur place.Elle permet une présentation des mutations climatiques et de l’interdépendance homme/nature dans la culture groenlandaise.

Samedi 20 novembre, 15h : vernissage de l’exposition Saisons polaires en présence de Claire Astigarraga.

Dans le cadre des Boréales.

Source : Médiathèque Le Phénix

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

