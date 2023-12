Le Prestige Orchestra « Cuvée spéciale » saisonmusicale Hérouville-Saint-Clair, 31 mai 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:00:00

fin : 2024-05-31

A l’occasion de la sortie de son album, enregistré au conservatoire d’Hérouville, et pour fêter ses 40 ans de carrière, le Big Band normand interprétera le grand répertoire de la chanson française

Les arrangements de Brassens, Gainsbourg, Legrand, Ferrer…

Le Prestige Orchestra, est une formation de 18 musiciens dans la grande tradition des Big Bands créé en 1975 par le trompettiste Pierre Dutot.

La particularité du Prestige Orchestra est d’avoir un son unique, grâce a son orchestrateur Jean-Pierre Hervieu, trompettiste qui a consacré sa vie à la pratique et à l’enseignement du jazz.Il compose des arrangements et des pièces spécifiques pour Le Prestige Orchestra..

A l’occasion de la sortie de son album, enregistré au conservatoire d’Hérouville, et pour fêter ses 40 ans de carrière, le Big Band normand interprétera le grand répertoire de la chanson française

Les arrangements de Brassens, Gainsbourg, Legrand, Ferrer…

Le Prestige Orchestra, est une formation de 18 musiciens dans la grande tradition des Big Bands créé en 1975 par le trompettiste Pierre Dutot.

La particularité du Prestige Orchestra est d’avoir un son unique, grâce a son orchestrateur Jean-Pierre Hervieu, trompettiste qui a consacré sa vie à la pratique et à l’enseignement du jazz.Il compose des arrangements et des pièces spécifiques pour Le Prestige Orchestra.

A l’occasion de la sortie de son album, enregistré au conservatoire d’Hérouville, et pour fêter ses 40 ans de carrière, le Big Band normand interprétera le grand répertoire de la chanson française

Les arrangements de Brassens, Gainsbourg, Legrand, Ferrer…

Le Prestige Orchestra, est une formation de 18 musiciens dans la grande tradition des Big Bands créé en 1975 par le trompettiste Pierre Dutot.

La particularité du Prestige Orchestra est d’avoir un son unique, grâce a son orchestrateur Jean-Pierre Hervieu, trompettiste qui a consacré sa vie à la pratique et à l’enseignement du jazz.Il compose des arrangements et des pièces spécifiques pour Le Prestige Orchestra.

.

saisonmusicale

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer