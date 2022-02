Saison Vochora 2021-2022 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Tournon-sur-Rhône

Saison Vochora 2021-2022 Tournon-sur-Rhône, 1 septembre 2022, Tournon-sur-Rhône. Saison Vochora 2021-2022 Place St Julien Collègiale St Julien Tournon-sur-Rhône

2022-09-01 – 2022-06-30 Place St Julien Collègiale St Julien

Tournon-sur-Rhône Ardêche Tournon-sur-Rhône EUR Vochora poursuit sa voie dans l’art vocal et polyphonique. Ouvert sur les cultures du monde, Vochora relie les musiques classiques ou traditionnelles, savantes ou populaires dans la même vision d’un monde multiple. info@ah-tourisme.com +33 4 75 08 10 23 http://www.vochora.fr/ Place St Julien Collègiale St Julien Tournon-sur-Rhône

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Ardèche Hermitage Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Tournon-sur-Rhône Autres Lieu Tournon-sur-Rhône Adresse Place St Julien Collègiale St Julien Ville Tournon-sur-Rhône lieuville Place St Julien Collègiale St Julien Tournon-sur-Rhône Departement Ardêche

Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournon-sur-rhone/

Saison Vochora 2021-2022 Tournon-sur-Rhône 2022-09-01 was last modified: by Saison Vochora 2021-2022 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 1 septembre 2022 Ardèche Tournon-sur-Rhône

Tournon-sur-Rhône Ardêche