Saison Scènes Nomades : Les Polis Sont Acoustiques « Tic Tac » Fontivillié, 15 janvier 2022, Fontivillié.

Saison Scènes Nomades : Les Polis Sont Acoustiques « Tic Tac » Fontivillié

2022-01-15 – 2022-01-15

Fontivillié Deux-Sèvres Fontivillié

Chanson Les Polis Sont Acoustiques « Tic Tac » à la salle des fêtes de Pommeroux à Chail, samedi 15 janvier à 20h30.

Les Polis, c’est un subtil combo de réveilleurs de conscience, d’illuminateurs de bonheur, d’agitateurs de zygomatiques, et d’étinceleurs de gambettes. Jamais fatigués, ils mettent en scène les chansons pour en faire des ponctuations de l’actualité, toujours prêts à lutter contre les injustices qui les révoltent, évitant par leur humour et leur rythme l’écueil de la chanson-engagée-appuyée plus proche du pamphlet que de la poésie

Réservations : Scènes Nomades par mail : reservations@scenesnomades.fr par tel : 05 49 27 57 95 ou à l’office de tourisme du Pays Mellois, 2 place Bujault à Melle au 05 49 29 15 10.

dernière mise à jour : 2021-12-15 par OT Pays Mellois