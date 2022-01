Saison québécoise : spectacle Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 5 mars à 15:00

Découvrez, avec cette lecture inédite de la Cie La Manivelle Théâtre, le savoir-faire des auteurs québécois pour s’adresser à la jeunesse. Les mots, sons et images s’y mêlent avec poésie et humour. Par La Manivelle Théâtre, direction artistique : François Gérard. Avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris. Durée : 40 min. Tout public, à partir de 6 ans

Gratuit, entrée libre

