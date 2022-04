Saison québécoise : concert de chant traditionnel inuit Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 7 mai à 15:00

La Médiathèque vous propose de clôturer la saison québécoise en compagnie des chanteuses inuites : Lydia Etok et Nina Segalowitz. Invitées par l’Orchestre National de Bretagne, elles profitent de leur passage en France pour présenter le katajjaq : chant de gorge inuit traditionnellement interprété par les femmes et inspiré par les sons de la nature. Le katajjaq est aussi un jeu où il s’agit de déjouer l’autre. La première qui rit a perdu ! Avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris.

Gratuit, Entrée libre dans la limite des places disponibles.

