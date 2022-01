Saison québécoise : ciné-débat / lecture Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Saison québécoise : ciné-débat / lecture Médiathèque La Grand-Plage, 29 mars 2022, Roubaix. Saison québécoise : ciné-débat / lecture

Médiathèque La Grand-Plage, le mardi 29 mars à 18:30

Dans son film documentaire, Julia Blagny donne la parole aux membres de ces communautés. La projection sera suivie d’une lecture d’extraits du roman « Taqawan » d’Eric Plamondon puis d’un échange avec la réalisatrice et l’auteur. _Identités, Premiers peuples du Québec_, un film de Julia Blagny, 2016, 47 min. _Taqawan_, un roman d’Eric Plamondon, 2018, Quidam éditeur _**Avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris.**_

Gratuit, entrée libre

Un ciné-débat pour partir à la découverte de l’histoire des Premiers Peuples du Québec. Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T18:30:00 2022-03-29T20:30:00

