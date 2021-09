Saison Patrimoine à Saint-Nazaire 3 boulevard de la Légion d’Honneur 44600 St nazaire, 1 octobre 2021, St nazaire.

Du 1er octobre au 7 novembre, la saison patrimoine vous permet de découvrir l’histoire de la ville de Saint-Nazaire et de son héritage. Des animations et visites sont proposés pour les petits et grands : visites guidées des sites touristiques, parcours sensoriel ou encore parcours d’orientation autonome. Au programme : * **A l’Escal’Atlantic : ** – Du 1er octobre au 7 novembre Visite guidée « La grande traversée » À bord d’Escal’Atlantic, en famille, suivez les pas de l’équipage pour saisir l’organisation de cette ville flottante qu’étaient les paquebots transatlantiques. Tous les jours, à 11 h. Durée 1 h 30. Plein tarif 14 €, réduit 12 €, 4-17 ans 7 € Réservation conseillée saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur – Du 23 octobre au 7 novembre Livret Jeu et visite guidée « Les animaux de Normandie » Un jeu de piste à partager en famille pour retrouver de drôles de passagers à plumes et à poils. Inclus dans le billet d’entrée : plein tarif 14 €, réduit 12 €, 4-17 ans 7 € Selon horaires d’ouverture. Rendez-vous : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur – Mercredi 27 octobre et mercredi 3 novembre telier – « Cocktail à bord de Normandie » Après une évocation des bars où les passagers dégustaient leurs cocktails, vous suivrez les conseils du barman d’Escal’Atlantic. En famille, composez l’élégant mélange sans alcool inspiré des années 1930, que vous pourrez ensuite savourer. À 15 h. Plein tarif 6 €, réduit 5 € Réservation obligatoire saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’honneur * **A l’Ecomusée : ** – Tous les jours Exposition « Regard miroir ou le paysage réinventé » La carte postale, simple souvenir d’un lieu ? Par son regard, le photographe nous offre sa vision du Saint-Nazaire qu’il a connu, peaufinée ensuite par l’éditeur. Et si ce petit objet illustré avait plus à nous dire ? Derrière le sujet principal, se lisent d’autres vues, d’autres scènes, d’autres histoires. Les cartes postales composent alors un paysage aux multiples facettes. De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Inclus dans le billet d’entrée Rendez-vous : Écomusée, avenue de Saint-Hubert – Dimanche 3 octobre et dimanche 7 novembre Visite guidée « Saint-Nazaire, une ville en mouvements » Bâtisseuse, portuaire, commerçante et navale, Saint-Nazaire a connu un essor fulgurant depuis le 19e siècle. À travers les collections de l’Écomusée, un médiateur vous embarque dans l’étonnante et singulière histoire de cette cité ouverte sur le monde. À 11 h et à 15 h 30. Gratuit. Réservation conseillée saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : Écomusée, avenue de Saint-Hubert – Mercredis 6, 13 et 20 octobre Jeu « Saute-grue » Chaque mercredi après-midi, petits et grands curieux sont les bienvenus au musée. Au programme : grâce à un jeu géant, les enfants incitent les plus grands à la curiosité avec la complicité d’un médiateur. Ensemble, initiez-vous à l’aventure nazairienne, avec le saute-grue semé d’embûches et d’énigmes. De 14 h 30 à 17 h, plusieurs sessions dans l’après-midi. Inclus dans le billet d’entrée Renseignement sur saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : Écomusée, avenue de Saint-Hubert Vacances de la Toussaint >> Le matin le musée se vit en famille ! – Du 23 octobre au 7 novembre Les samedis, lundis, mercredis et vendredis Jeu autonome en famille – « Tout petit, très grand » – à partir de 4 ans Miniatures ou géants ? Les apparences sont parfois trompeuses. Explorez, observez, comparez les objets dans le musée en famille. De 10 h à 12 h. Inclus dans le billet d’entrée Rendez-vous : Écomusée, avenue de Saint-Hubert – Les dimanches, mardis et jeudis Jeu – « Histoires croisées » – à partir de 7 ans Cherchez, trouvez, observez les objets de collection pour reconstituer l’histoire de Louis, Paulette et Jean-Pierre, habitants de Saint-Nazaire à trois époques différentes. Une exploration active et visuelle de l’histoire nazairienne. De 10 h à 12 h. Inclus dans le billet d’entrée Rendez-vous : Écomusée, avenue de Saint-Hubert – Du 23 octobre au 7 novembre Les instantanés – « Histoires de ville » Tous les après-midis, un médiateur vous propose en 10 minutes un éclairage particulier pour aborder l’histoire de la ville à travers des objets de collections de l’Écomusée. Tous les jours, de 14 h 30 à 17 h. Inclus dans le billet d’entrée Rendez-vous : Écomusée, avenue de Saint-Hubert – Les mercredis, jeudis et vendredis : 27, 28, 29 octobre et 3, 4 , 5 novembre Jeu d’enquête « Les énigmes d’Henri Vince, une enquête au musée » Les professionnels de l’Écomusée viennent de retrouver les archives d’un ancien conservateur et un mystérieux coffre. Menez l’enquête pour résoudre l’énigme et ouvrir le coffre laissé par un certain Henri Vince. De 15 h à 18 h. Durée : 1 h. Inclus dans le billet d’entrée Rendez-vous : Écomusée, avenue de Saint-Hubert * **Visites-découverte de la ville** – Dimanche 17 octobre Visite guidée « Histoire(s) de graffitis » Sous la lumière des torches, un médiateur fait parler les graffitis de la base sous-marine pour une approche originale de l’histoire du lieu. À 16 h. Gratuit. Réservation conseillée saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : Base sous-marine, bd de la Légion d’honneur – Mardis 26 octobre et 2 novembre Visite guidée « La porte du large » Une balade à pied de l’écluse sud à l’avant-port, à la découverte des équipements qui font de la cité une porte du voyage en mer. À 16 h. Gratuit Réservation conseillée saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : quartier Petit Maroc, près du pont levant, quai de la Vieille ville – Jeudi 28 octobre Visite guidée « Sport en ville, ville au vert, du parc paysager à la Soucoupe » Après la Seconde Guerre mondiale, le grand marais à proximité du centre-ville est transformé en un vaste parc dédié au sport et au plein air. Les architectes y ont posé une étrange soucoupe… À 16 h. Durée : 45 min. Gratuit Réservation conseillée saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : à confirmer – Jeudi 4 novembre Visite guidée « Du Sable à la Havane » Un jardin qui regarde l’océan et sait le faire oublier parfois, de belles maisons bourgeoises fièrement dressées non loin de la plage… En front de mer, dans ce quartier résidentiel édifié à la fin du 19e siècle, voir et se faire voir ont tout autant d’importance. À 16 h. Durée : 45 min. Gratuit Réservation conseillée saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : quartier Petit Maroc, près du pont levant, quai de la Vieille ville. * **Les parcours autonomes** – Tous les jours Parcours autonome « Méan-Penhoët, récits de quartier » Explorez le quartier de Méan-Penhoët à la découverte de ses pépites cachées en suivant 3 parcours sur l’application mobile Baludik et en repérant les mobiliers urbains et les œuvres du street artist Jinks Kunst. Gratuit. Dépliant téléchargeable saint-nazaire-tourisme.com / saint-nazaire-musees.com R.-V. : Dépliant disponible à l’Office de tourisme. Base sous-marine, bd de la Légion d’honneur. Parcours dans le quartier Méan-Penhoët -Tous les jours Parcours d’orientation dans la ville 1900 en autonomie « Saint-Nazaire à la Belle Époque » Munis d’un plan 1905, vous ouvrez les yeux sur la ville des années 1900. Du Petit Maroc à Villès-Martin en passant par le Jardin des plantes, la ville révèle ce qu’elle a gardé d’une époque pas si lointaine… Un parcours, où l’observation et la marche rejoignent l’histoire. Durée : de 1 h 30 à 2 h. Tarif 1,50 € En vente à l’Office de tourisme et en boutiques Escal’Atlantic et Écluse fortifiée – Tous les jours Parcours autonome « Roman-photo, un jour en ville » Roman-photo en main, partez à la rencontre de la ville et mettez-vous en scène en retrouvant les points de vue grâce à notre visionneuse exclusive. Durée : de 1 h 30 à 2 h. Gratuit. Conseillé à partir de 12 ans Réservation fortement conseillée sur saint-nazaire-musees.com Rendez-vous : Office de Tourisme de Saint-Nazaire, base sous-marine, bd de la Légion d ‘honneur **Renseignements et réservation sur www.saint-nazaire-musees.com ou par téléphone au 02 28 540 640**

