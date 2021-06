SAISON (OU)VERTE / BALADE SAUVAGE Bois de Tanaïs, 13 juin 2021-13 juin 2021, Blanquefort.

Bois de Tanaïs, le dimanche 13 juin à 09:00

BALADE SAUVAGE ————– Premier départ à 9h / Fin de la première balade à 11h30 Second départ à 10h30 / Fin de la seconde balade à 13h Apportez votre pique-nique zéro déchet ! Munissez-vous de bonnes chaussures de rando, durée de la balade entre 1h et 1h30 de marche. Vous profitez d’une longue balade au cœur du bois de Tanaïs à la découverte des plantes sauvages et comestibles. Vous parcourez une partie de ses 64 hectares au côté de Thomas Ferrand, artiste botaniste qui partage ses connaissances en herbes folles, invasives et autres adventices, des « mauvaises herbes » qui pourtant ont tant à nous apprendre sur le vivant. Au détour d’un sentier, à proximité de la tisanerie vous avez l’immense privilège d’assister à une conférence du philosophe Emanuele Coccia maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales. En mêlant philosophie, sciences naturelles et art, l’auteur De la vie des plantes, une métaphysique du mélange s’efforce de pénétrer le mystère de ces êtres singuliers que sont les plantes. Un concentré de sensibilité autour du végétal. **Balade sauvage – Thomas Ferrand** Dans les bois jusque dans les fissures d’un trottoir, nous sommes entourés de plantes extraordinaires. La plupart du temps nous ignorons ces « mauvaises herbes ». Certaines ont pourtant de vraies saveurs tropicales, d’autres sont de véritables remèdes, et nombreuses sont celles qui mériteraient d’être cuisinées à la maison ou dans de grands restaurants. Thomas Ferrand vous invite à une promenade au cœur du bois de Tanaïs à la découverte des plantes sauvages. Herbes folles, invasives et autres adventices, elles ont toutes beaucoup à nous apprendre sur le vivant et sur notre Histoire.

Tarif unique : 10€, réservation conseillée sur notre site internet : www.carrecolonnes.fr

Du 6 juin au 3 juillet, chaque week-end, venez arpenter avec nous les chemins de traverse en pleine nature où performances artistiques croisent pensées philosophiques.

Bois de Tanaïs Avenue de Tanaïs, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde



